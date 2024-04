Amadeus ha firmato con Warner Bros Discovery - contratto e tre programmi su Nove

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 18 aprile 2024) Non giunge di certo come una sorpresa ma ora è ufficiale:passerà al, rete in chiaro del gruppo. Un passaggio storico, considerando quanto sia stata importante la figura del conduttore negli ultimi anni in Rai. La sua presenza nel palinsesto della Tv pubblica era infatti enorme, senza considerando il clamoroso successo dei suoi Festival di Sanremo. Di seguito i dettagli noti sul suo nuovo. IldiGiovedì 18 aprile 2024 è il giorno in cuiha posto la sua firma sul. Dopo aver annunciato l’addio alla Rai, in parte sofferto, ecco il secondo step, quello che lo porterà a divenire uno dei protagonisti del. L’accordo non è ...