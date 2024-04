Real Madrid in semifinale | Manchester City battuto ai rigori!

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ilvola indi Champions League. Dopo l’1-1 dei 120?, aiper passano gli spagnoli. Fuori il. Finisce complessivamente 8-7 dopo i calci di rigore. PRIMI 90? ? All’Etihad va in scena il ritorno del quarto di finale tra. Si riparte dal pirotecnico 3-3 del Bernabeu. Rispetto allo spettacolo dell’andata, la partita, giustamente, diventa molto più bloccata e tattica. Se a, gli inglesi avevano segnato dopo 4?, stavolta è ila zittire ilal minuto 12: super controllo di Bellingham, che lancia Vinicius, ottimo cross e puntuale tap-in di Rodrygo per l’1-0. Il gol ...

