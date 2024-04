G7 | al via alla seconda sessione di lavoro ' Connettività Marittima Globale'

Sydney, attacco in un centro commerciale: almeno sei persone morte accoltellate. Colpito l’assalitore, un altro è in fuga - Attacco mortale nel centro commerciale Westfield a Bondi Junction, nella zona est di Sydney, in Australia: duo uomini armati di coltello ha ucciso almeno sei persone e ne ha ferite altre, tra cui un n ...ilfattoquotidiano

Perché andare a vedere Dropcity - I tunnel della Stazione Centrale si trasformano con mostre, installazioni, conferenze in occasione della Design Week. Ecco cosa vedere ...living.corriere

Star Trek: annunciato in via definitiva il nuovo film, è un prequel - Il nuovo film di Star Trek è confermato in via definitiva. Sarà un prequel del film del 2009 diretto J.J. Abrams.hdblog