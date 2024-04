Suviana | cause incerte ma si sciopera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 aprile 2024) Di fronte alla tragedia della Centrale dila prima reazione di due sindacati, ancora con notizie frammentarie e, è stata quella di aggiungere in Emilia Romagna ulteriori quattro ore al già programmato sciopero di ieri, nei servizi sia pubblici che privati. Forse, anche senza forse, sarebbe stato più produttivo e più socialmente rilevante lanciare una campagna di raccolta fondi per i feriti e le famiglie di defunti. Spiace constatare questa mancanza di attenzione e direi di delicatezza che caratterizza l'agire di gran parte della compagine sindacale italiana. Ciro Gallo Risponde Beppe Boni Mezza Italia ha incrociato le braccia dall'Emilia Romagna, alla Toscana all'Abruzzo e in altre regioni per chiedere sicurezza sul lavoro dopo la tragedia di. Il popolo è sovrano e l'adesione è stata massiccia ovunque. ...