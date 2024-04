Il commento Prima il piacere | poi il dovere Motta alla José

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Marchini In principio fu il verbo di Mourinho.persona singolare: "Io non sono pirla". Stesse note portoghesi, italiano più affilato, ma soprattutto un’idea di calcio coniugata al plurale: "Noi siamo i rompic... del campionato". C’era da togliere pressione al Bologna dopo il pari di Frosinone e Thiago l’ha fatto con un capolavoro di dialettica, all’altezza di uno dei suoi maestri,del triplete. Che se poiaveva un difetto, era proprio quello della comunicazione. E, invece, quando meno te l’aspetti, eccolo lì, occhietto vispo, accendersi di colpo, nella sala stampa di Casteldebole, già tempio del Dio Presente, primo comandamento: la Prossima Partita è la più importante. E così la Prossima Partita, quella con il Monza, quella da vincere ’per forza’ per andare ’per forza’ in Europa, finisce per passare in secondo ...