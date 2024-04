Interrogarsi sull’emergenza climatica vuol dire capire il ruolo dell’uomo nel mondo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il termine oikos, da cui deriva l’indagine ecologica, significa letteralmente ‘occuparsi della dimora’; lo spazio che l’uomo abita, il suo abitato. Non riguarda semplicemente l’ambiente naturale ma, in ampia accezione, il contesto generato dall’umanità nel suo percorso storico, comprese le opere tecniche, sociali e culturali che hanno contribuito a trasformare l’habitat in funzione di nuovi bisogni e alla ricerca di sempre maggiori risorse. Per questo motivo l’ecologia manifesta una vocazione scientifica, pretendendo per sé un sapere – un logos – che la colloca in un ambito di studi complesso e articolato, con obiettivi rivolti verso i meccanismi più complessi dell’intreccio fra uomo e natura. Ma sbaglieremmo se volessimo delineare così i contorni di un mero ambito disciplinare, circoscrivendo il suo orizzonte speculativo in uno stato in luogo utile nel definire i contenuti di una ...