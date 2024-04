Il sole indossa la corona Oggi c’è l’eclissi totale

Non è più quello di Mi Fist, sebbene in Mi Fist apparisse soltanto in un featuring. E quelli di Mi Fist non lo siamo più nemmeno noi, d’altra parte. Dargen D’Amico, al secolo Jacopo D’Amico, è ormai ... (nonsolo.tv)

Dargen D’Amico ha spiegato in più occasioni il motivo per cui in scena, sia sul palco che in televisione, inforca sempre un grosso paio di occhiali colorati con lenti scure. Il motivo di questa ... (cinemaserietv)