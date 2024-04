Val d' Aosta | è giallo sul cadavere della ragazza trovato in una chiesa | cosa sappiamo

(Di domenica 7 aprile 2024) Èsulla mortegiovane donna trovata nel pomeriggio del 5 aprile in fondo alla cappella di una chiesetta sconsacrata sperduta nella frazione di Equilivaz di La Salle, piccolo comuneValdigne, trae Courmayeur. Ilè stato scoperto da un gruppo di escursionisti. Secondo Il Messaggero si tratterebbe di una cittadina francese di 29 anni, che negli scorsi giorni era stata vista nella zona con un uomo. Si segue la pista di un furgone-camper bordeaux avvistato nella stessa zona. Lanon aveva il telefono o documenti addosso, al suo fianco c’erano degli alimenti. Era in posizione fetale e presentava ferite gravi sull'addome compatibili con quelle da armi da taglio. Poco altro si sa al momento: si attendono i risultati dell’autopsia. In campo l'ipotesi del ...

Aveva ferite da taglio sul corpo la giovane donna trovata morta in una frazione di La Valle , in Valle d’Aosta . Il cadavere si trovava all’interno di una cappella diroccata in un bosco sopra La ... (open.online)

Donna trovata morta vicino ad Aosta, 'ferite gravi, cause violente' - Sul corpo della donna trovata morta sopra La Salle, in Valle d'Aosta, sono state rilevate ferite gravi sull'addome che indicano un decesso per cause violente. (ANSA) ...ansa

Ragazza morta vicino Aosta, l'autopsia: ferite gravi all'addome. Dal furgone rosso all'uomo che era con lei: cosa non torna - Un furgone di colore rosso bordeaux: è il veicolo su cui si stanno concentrando le indagini relative al corpo di una 29enne francese ritrovato in una ex chiesetta di La Salle, ...ilmattino