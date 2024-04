Juventus-Fiorentina 1-0 LIVE | Gatti decisivo | gran parata di Szczesny su Nico!

LIVE FV, Juventus-Fiorentina 1-0: CLAMOROSA TRAVERSA DI NICO AL 74' - 59' - Doppio cambio per la Juventus: dentro Yildiz e Iling-Junior e fuori Kostic e Chiesa 57' - Rischia l'autogol la Fiorentina ma si salva: Kostic crossa dalla sinistra, Milenkovic ci mette la punta ...firenzeviola

L'ANALISI - Di Livio: "La Juve Non mi aspettavo un crollo del genere" - Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Angelo Di Livio, ex giocatore di Juventus e Fiorentina, analizza diversi temi riguardanti la squadra bianconera: "Non mi aspettavo assolutamente un crollo del ...napolimagazine

Juventus, in 32 minuti sono 3 i gol annullati dal Var - E' successo nel primo tempo di Juventus-Fiorentina, sfida a poche ore dalla quale era arrivata la comunicazione che il 'Video Assistant Referee' non sarebbe stato Gianluca Aureliano bensì Aleandro Di ...ansa