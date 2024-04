(Di domenica 7 aprile 2024) Ildiun, Derek Cianfrance, ha dichiarato di aver dovuto convincere l'attore a rimanere nel film a poche settimane dall'inizio delle riprese. IldiunDerek Cianfrance ha rivelato cheha rischiato di abbandonare il film del 2013aver ricevuto una sceneggiatura riscritta. Il, che ha anche co-sceneggiato il dramma criminale con Ryan Gosling ed Eva Mendes, ha recentemente dichiarato a IndieWire di aver coinvolto lo sceneggiatore Darius Marder per riscrivere "ogni parola" del film poco prima dell'inizio delle riprese. Tuttavia, Cianfrance ha dichiarato che una volta che l'attore di A Star Is Born ha letto ilaggiornato, non è stato ...

Come un tuono , canzone di Rose Villain feat Guè, contenuta in Radio Sakura ha conquista to TikTok e le classifiche dei singoli: ecco il Testo e il significato .Continua a leggere (fanpage)

Come un tuono, il regista: "Bradley Cooper ha quasi lasciato il set dopo la riscrittura del copione" - Il regista di Come un tuono, Derek Cianfrance, ha dichiarato di aver dovuto convincere l'attore a rimanere nel film a poche settimane dall'inizio delle riprese.movieplayer

Lotta Salvezza, Turati: «Pareggio col Bologna, vale Come una vittoria, dobbiamo salvarci per i tifosi» - Lotta Salvezza, Turati: «Pareggio col Bologna, vale Come una vittoria, dobbiamo salvarci per i tifosi» Le parole del portiere Intervistato dai microfoni di Dazn, Stefano Turati, portiere del Frosinone ...cagliarinews24

Lotta Salvezza, Turati: «Pareggio a Bologna, vale Come una vittoria, dobbiamo salvarci per i tifosi» - Lotta Salvezza, Turati: «Pareggio a Bologna, vale Come una vittoria, dobbiamo salvarci per i tifosi» Le parole del portiere Intervistato dai microfoni di Dazn, Stefano Turati, portiere del Frosinone, ...cagliarinews24