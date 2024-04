Canva | cos’è - a chi è rivolto e perché utilizzarlo

Leggi tutta la notizia su multisapere

(Di venerdì 29 marzo 2024): una piattaforma online di progettazione grafica che ha rivoluzionato il modo di creare contenuti visivi accattivanti. Semplice da usare e ricca di funzionalità, permette a chiunque, dai principianti ai professionisti, di realizzare grafiche di alta qualità in pochi click. A chi èè uno strumento versatile adatto a un’ampia gamma di utenti: Professionisti: freelance, marketer, social media manager, graphic designer che necessitano di creare contenuti visivi per il proprio lavoro. Imprenditori: titolari di piccole e medie imprese che desiderano realizzare grafiche per il loro sito web, i social media o i materiali promozionali. Studenti: che necessitano di creare presentazioni, poster, infografiche o altri progetti per la scuola o l’università. Creatori di contenuti: ...