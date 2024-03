Trento | lascia 5 milioni in eredità alla badante e niente ai nipoti | s’indaga sul testamento della discendente del podestà Malfatti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Diecisenzae 5. È questa la volontà testamentaria di Mariadeldi Rovereto, in provincia di, che avrebbe deciso di ‘premiare’ chi si è presa cura di lei per lavoro e diseredare, invece, i parenti. Ma i familiari hanno deciso di fare chiarezza e, assistiti dal legale Luca Fedrizzi, hanno sporto querela per circonvenzione d’incapace in Procura. Secondo loro l’anziana nell’ultimo periodo di vita non era più lucida e e ipotizzano che l’assistente si sia approfittata di lei per farsi nominare unica erede del cospicuo patrimonio, come raccontato dall’Adige. Parente di Valerianoche fu tra il 1886 e il 1915...