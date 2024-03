Harry e Meghan più vicini a Kate dopo l’annuncio del tumore La chiamata ‘privata’

(Di sabato 23 marzo 2024) Roma, 23 marzo 2024 –del cancro diMiddleton ha sconvolto il mondo e la sua famiglia, che fa quadrato attorno alla principessa perfetta diventata all’improvviso fragile. Re Carlo - anche lui alle prese con un– ha mandato un messaggio pubblico alla nuora per ribadire l’orgoglio per il coraggio dimostrato danel condividere la sua malattia. La famiglia d’origine della principessa, poi, ha espresso tutto il suo amore nel messaggio rivoltole dal fratello James: “Scaleremo insieme anche questa montagna”. Ora la vicinanza arriva anche da chi negli ultimi tempi è stato più lontano, ovvero, chele parole della moglie del futuro re si sono detti sconvolti e hanno inviato un messaggio con gli auguri di pronta guarigione alla ...

