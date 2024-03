“Fratelli martelli” a Calusco d’Adda | uno è ridotto in coma | l’altro in manette

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 5 marzo 2024)d'Adda (Bergamo), 5 febbraio 2024 – Unoinin. È questo, per ora, il bilancio della lite in famiglia di sabato scorso a, in provincia di Bergamo, ma la notizia è iniziata a circolare da poche ore con l’aggravarsi delle condizioni del fratello ferito.fratello, protagonista del diverbio domestico degenerato in violenza, è stato arrestato dai carabinieri di Zogno con l’accusa di lesioni. Ancora sconosciute le ragioni dell’aggressione, si sa invece che la famiglia è seguita dai servizi sociali del Comune.