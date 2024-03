(Di martedì 5 marzo 2024) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Il Senato ha approvato oggi, indeliberante, lad'sul caso, dando il via libera definitivo alla legge che Fratelli d'Italia ha scritto e presentato per l'istituzione di un'indagine bicamerale sul caso. Il Parlamento potrà così continuare ad indagare sugli abusi sui minori, sulle violenze e sulle responsabilità politico-istituzionali di questa vicenda di abusi, soprusi, violenze materiali e istituzionali: non mi stancherò mai di lavorare per la verità". Lo annuncia in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Giovanni. "Noi -sottolinea- siamo convinti e orgogliosi di istituire questaperché vogliamo dire alle vittime che lo Stato c'è ed è l'ora ...

Forteto: via libera all’unanimità a commissione Bicamerale in Senato: Roma, 5 mar. (Adnkronos) – E’ stato approvato all’unanimità, a quanto si apprende, in Commissione Giustizia del Senato, in sede deliberante, il ddl che istituisce nuovamente la Commissione Bicamerale ...ilsannioquotidiano

Forteto: Donzelli (Fdi), ‘ok a commissione inchiesta, andremo fino in fondo’: Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “Il Senato ha approvato oggi, in Commissione deliberante, la Commissione d’inchiesta sul caso Forteto, dando il via libera definitivo alla legge che Fratelli d’Italia ha scr ...ilsannioquotidiano