Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2024 ore 07 | 30

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Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2024 ore 07:30 (Di lunedì 4 marzo 2024) Viabilità DEL 4 MARZO 2024 ORE 07.20 FDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO NEL PRIME ORE DEL MATTINO NELLO SPECIFICO PRIME CODE SUL RACCORDO ANULARE DI Roma IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE SUD E APPIA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CON CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBAN DELL A24 DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CODE SULLA CASSIA DALLA STORTA ALLA GIUSTINIANA SULLA FLAMINIA CODE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SALARIA E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, TUTTO IN DIREZIONE CENTRO DA FDERICO ASCANIASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE ...
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