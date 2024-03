Rinnovo Kvara | De Laurentiis farà il possibile per accontentarlo Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 4 marzo 2024) Khvichatskhelia è stato uno dei grandi protagonisti della sfida di ieri sera contro la Juve. Suo il gol del primo tempo che porta in vantaggio il Napoli. Il gesto dell’attaccante georgiano dopo il gol, il suo indicare ai tifosi quasi a significare io resto qui, sembra confermare le parole del padre. L’edizione odierna de Ladello Sport parla di futuro, del destino del gergiano.“Stessa porta di un anno fa, stesso boato. Stavolta cambia l’esultanza, e non è un dato poco rilevante. Khvicha è corso sotto la Curva B, per prendersi l’abbraccio del suo popolo in estasi. E ha allargato le braccia, facendo un gesto che può sembrare semplice ma che invece è un carico di speranza per il mondo napoletano.tskhelia esulta alla Ronaldo, con due mani: «io sto qui» sembra dire. Del ...