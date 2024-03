Lotito vuole fare la rivoluzione nel calcio ma c’è lui tra i manovratori di questo sistema Damascelli

(Di lunedì 4 marzo 2024) Tonisul Giornale riassume la giornata di Serie A. Tra le ottime prove di Napoli e Bologna, rispettivamente contro Juventus e Atalanta, c’è stata anche Lazio-Milan. La partita del venerdì ha lasciato parecchi strascichi, soprattutto per le parole disottolinea che il presidente chelaè tra idi. Non è detto che ilUefa sia differente dalla Figc Scrive il giornalista: “Ansiogena la trasferta della Lazio in Baviera contro il Bayern in affanno, non è detto che ilUefa sia tanto differente da quello della Figc,capirà dove sta l’errore,la ...

Lotito vuole agire per vie legali. Il presidente della Lazio è convinto ci sia una sorta di complotto contro di lui e per colpirlo si danneggia la Lazio. Per ... (ilnapolista)

Ancora strascichi dopo Lazio-Milan : l’AIA infatti non ha gradito le parole di Claudio Lotito e chiede più rispetto per gli arbitri Venerdì sera il Milan ha ... (dailymilan)

Rocchi prepara il salto alla presidenza Aia. Al suo posto come designatore favorito Orsato: Da designatore degli arbitri a presidente degli arbitri. Gianluca Rocchi può cambiare ruolo. Ci sta pensando e inevitabilmente la sua scelta avrà conseguenze. Per lui e non solo. Di certo non vuole ri ...gazzetta

Errori arbitrali in Serie A: tre club hanno telefonato a Gravina: Anche nella 27esima giornata di Serie A non mancano le polemiche per gli evidenti errori arbitrali. Come riporta l’edizione odierna de “Il Giornale” tre club del massimo campionato italiano hanno addi ...ilovepalermocalcio

Striscione Sampdoria | Il tifoso vuole la parola, no a Lotito e Galliani: La tifoseria della Sampdoria ha manifestato in modo evidente il suo pensiero, mostrando uno striscione nel settore riservato agli ...laziopress