Guardia di Finanza | sequestrato materiale scolastico illegale e non sicuro

(Di lunedì 4 marzo 2024) Comunicato Stampa Nei giorni scorsi ladidel Comando Provinciale di Benevento, nell’ambito dei servizi d’istituto finalizzati al contrasto alla commercializzazione di prodotti contraffatti e non sicuri, ha sottoposto a controllo un’attività commerciale a San Giorgio del Sannio, … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Nonostante faccia ormai parte del passato, i controlli della Guardia di Finanza sul Reddito di cittadinanza non si fermano. centinaia le denunce ... (cityrumors)

Vicenza , 4 marzo 2024 – Il Maltempo ha messo in ginocchio il territorio berico. Nei giorni scorsi, la guardia di finanza di Vicenza e del Reparto operativo ... (ilrestodelcarlino)

Agro Nocerino, truffa ad Invitalia: maxi sequestro per contributi mai spesi: Su disposizione della Procura Regionale per la Campania della Corte dei Conti, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha eseguito un’ordinanza, emessa dalla Sezione Giurisdizionale ...ilmattino

Scoperta a Sellia Marina: sequestrati oltre 11 mila prodotti non sicuri: La Guardia di Finanza interviene in un negozio gestito da un cittadino cinese: articoli potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori. Sellia Marina - La Guardia di Finanza del Comando ...infooggi

Sellia Marina, la Guardia di Finanza sequestra oltre 11 mila prodotti potenzialmente nocivi: CATANZARO Nell’ambito dei controlli volti al contrasto della contraffazione, della tutela del Made in Italy e della sicurezza dei prodotti, eseguiti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di ...corrieredellacalabria