Gino Cecchettin | un uomo sovraesposto solo per lanciare l’ennesimo diktat progressista

(Di lunedì 4 marzo 2024) Roma, 4 mar – L’assassinio efferato che ha visto vittima la povera Giuliaha avuto seguiti forse ancora peggiori. Quasi a ricordarci che la morte per mano altrui sia senza dubbio una tragedia che però non coinvolge necessariamente lo squallore. Perché quanto accaduto dopo, onestamente, ha generato evoluzioni quanto meno grottesche. Un funerale “da star” è una scelta… Migliaia di persone al funerale di Giulia, oltre alla sovraesposizione mediatica non della vicenda in sé (che al di là di presunti purismi spirituali resta piuttosto irrealistica, un fatto clamoroso e tragico come la morte di Giulia non poteva non coinvolgere la stragrande maggioranza dei media), ma pure del cordoglio di una persona che non era neanche popolare per ragioni di fama, aveva fatto riflettere in molti. La famiglia è padrona di fare ciò che meglio crede, ovviamente. Dall’esterno, ci ...