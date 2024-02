Nuova rotatoria di Bottagna | ci siamo Ormai è solo questione di giorni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Vezzano Ligure, 29 febbraio 2024 – E’di, lasarà approvata dopo essere stata inserita nel contratto di programma tra Regione Liguria , Anas e ministero delle Infrastrutture. "Appena il contratto sarà approvato – spiega l’assessore regionale Giacomo Giampedrone – si lavorerà alla progettazione esecutiva e alla cantierizzazione come concordato con l’amministrazione comunale di Vezzano nel nostro incontro di qualche mese fa". L’investimento complessivo sarà di 450mila euro per un importo dei lavori di 350mila. Lache tutti attendono, quella che risolverà il problema dell’incrocio più incidentato della provincia, dove avvengono il 30 per centro di impatti a livello comunale, ma che non è in buona posizione neanche a livello regionale. Insomma un crocevia ...