L’icona della commedia Richard Lewis | protagonista di “Curb Your Enthusiasm” | muore a 76 anni

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 29 febbraio 2024) L’amato comico e famoso attore, noto soprattutto per i suoi ruoli memorabili in “” e nellastand-up, è morto tragicamente all’età di 76a causa di un attacco di cuore, come riportato dalla CNN., la cui illustre carriera è durata decenni, ha avuto un impatto duraturo sul mondo dello spettacolo. In particolare, è stato un appuntamento fisso nella sitcom di successo “” e ha anche recitato nella serie “Anything but Love”. La sua abilità comica gli è valsa ampi consensi, affascinando il pubblico con il suo spirito e il suo fascino fino alla sua esibizione finale a Chicago nel 2018. Una carriera leggendaria Il viaggio di ...