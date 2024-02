La palette Liberty di Nabla “Forget me not” è la palette dell’anno secondo TikTok

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Sui social è andata viralissima la nuova edizione limitata tutta primaverile della celebre. In versione lilla, “me not” diè un acquisto imperdibile che ha fatto impazzireme not di, come si compone Il concept è lo stesso delledi: una “custodia” personalizzabile con le cialde di ombretti che più si preferiscono. La tendenza è ovviamente quella di preferire i lilla: disponibili insieme a tantissime altre cialde in edizione limitata. Lain sé è, appunto, lilla, e ha un costo di 10 euro. Le cialde consigliate dellame Not invece sono quattro: Ozonic, un glitter base trasparente con ...

Best bedspreads for stylish snoozing: Bedspreads are wildly versatile. Unlike browsing for a bed or more substantial household furniture, the style and measurements of a bedspread can be toyed with. Oversized bedspreads sheath the room in ...msn