Maria Palazzesi | “Torna la forza produttiva dell’editoria femminile”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Intervista alla responsabile delle attività culturali di ‘Archivia’ e membro della direzione di ‘Feminism’, manifestazione giunta alla sua VII edizione, che si terrà dal 1° al 4 marzo presso la Casa internazionale delle Donne di via della Lungara 19 in Roma (quartiere Trastevere) Case editrici, autrici, giornaliste e un’imperdibile quattro giorni di femminismo e dialoghi.l’appuntamento con ‘Feminism’, la Fieradelle donne, giunta alla sua VII edizione, che si terrà presso la Casa internazionale delle donne di via della Lungara 19, nel quartiere Trastevere in Roma. Tante le novità di quest’anno: dalle ‘dediche’ alle grandi pensatrici del Novecento, a cominciare dall’indimenticabile BiancaPomeranzi a pochi mesi dalla sua scomparsa, oltre al consueto coinvolgimento delle scuole. Letteratura e attualità ...