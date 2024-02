I timori di Meloni dopo la Sardegna e il rischio di una nuova sconfitta in Abruzzo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) «Ho telefonato ad Alessandra Todde, eletta Presidente della Regione, per porgerle i miei auguri di buon lavoro. Ci tengo a ringraziare Paolo Truzzu e tutta la coalizione del centrodestra, che con le sue liste si conferma la più votata dagli elettori. Le sconfitte sono sempre un dispiacere, ma anche un’opportunità per riflettere e migliorarsi. Impareremo anche da questo». Lo ha scritto sui social la premier Giorgialaelettorale in. Il messaggio è lo stesso che era stato diramato dalla stessa premier poco prima in una nota congiunta con Matteo Salvini e Antonio Tajani, leader degli altri due partiti di maggioranza. L’idea è far trasparire una certa unità d’intenti, l’immagine di unacompresa e già superata, messa alle spalle nella ...