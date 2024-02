Dune - Parte Due | Rebecca Ferguson pensa che Denis Villeneuve sia come Muad' dib

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) "è il mio'dib piovra: è il grande cervello, con tentacolibraccia, che vanno in qualsiasi direzione vogliano": intervista a, che inDue riprende il ruolo di Lady Jessica. In sala. Nella saga creata da Frank Herbert la fede è fondamentale. Di più, è al centro di tutto. Perché la fede può essere fonte di un grande potere. Lo sa bene Lady Jessica, membro delle Bene Gesserit, sorellanza che lavora dietro le quinte per condurre i destini dell'impero, e madre di Paul Atreides (Timothée Chalamet), erede della casata Atreides. A interpretarla è, che riprende il ruolo diDue, nelle sale italiane dal 28 febbraio. L'attrice ama questo ...