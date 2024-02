Condanna Dani Alves | imbrattata la sua statua in Brasile – FOTO

(Di mercoledì 28 febbraio 2024): nella sua città natale di Juazeira, inladell’ex terzino. I dettagli Continua la damnatio memoriae dopo ladi. Come riportato da Globo Esporte, nella sua città natale di Juazeira inalcune persone hanno richiesto di rimuovere la sua, inaugurata nel 2020. Prima ancora che il sindaco del comune potesse decidere, alcune persone hanno deciso di imbrattarla. L’État de Bahia réfléchit à ??????? la statue de, inaugurée en 2020 ! Celle-ci a déjà été vandalisée par les habitants suite aux accusations et à la condamnation du joueur pour "agression sexuelle". (@marca) ...

