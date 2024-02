Sant' Ilario | bullizza un dodicenne e viene denunciato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 febbraio 2024)d’Enza (Reggio Emilia), 27 febbraio 2024 – Quasi ogni giorno, in classe o fuori dalla scuola, da circa un anno, era costretto a subire continui insulti da parte di un compagno di scuola, tra offese e ingiurie. Non perdeva occasione per offenderlo, in un’occasione lo aveva volutamente colpito alla testa con un pallone. E alla fermata del bus, dopo essere stato offeso, lo studente vittima di questi episodi è stato afferrato dallo zaino e strattonato, fatto cadere a terra sul marciapiede, procurandogli sbucciature sul gomito, ginocchio e caviglie. Il ragazzino, di 12 anni, è stato medicato in pronto soccorso. Poi il padre si è rivolto ai carabinieri per denunciare questi fatti. E con l’accusa di lesioni personali è statoil presunto “bulletto”, già segnalato al Tribunale dei minori di Bologna. In un caso l’indagato ...