Rione Amicizia | case occupate dalle famiglie del clan | 17 sequestri e 16 indagati

(Di martedì 27 febbraio 2024) Blitz all’interno del “”, nel quartiere San Carlo all’Arena, dove alcune abitazioni sarebberoabusivamente da soggetti riconducibili a contesti di criminalità anche organizzata. Per delega del Procuratore della Repubblica di Napoli si comunica che, in data odierna, le Forze dell’Ordine hanno notificato un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale

Sono 16 gli indagati per invasione di terreni ed edifici. La Procura ha diffidato a lasciare le case entro 30 giorni, dopodiché scatterà lo sgombero.Continua ... (fanpage)

Ucraina: Zelensky, Trump non comprende che Putin non si fermerà mai: L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump non comprende che convincere il presidente russo Vladimir Putin a porre fine alla sua ...agenzianova

Clan a Napoli: alloggi occupati, scatta il blitz al Rione Amicizia: Alloggi occupati abusivamente dagli affiliati al clan Contini-Bosti, scatta l'operazione. Da stamattina le forze dell’ordine hanno notificato un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip presso ...ilmattino

Napoli, case occupate dalla camorra al Rione Amicizia: scatta il blitz: Alloggi occupati abusivamente dagli affiliati al clan Contini-Bosti, scatta l'operazione. Da stamattina le forze dell’ordine hanno notificato un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip presso ...ilmattino