Riassunto | DOCOMO e NEC | in arrivo la joint venture “OREX SAI” che offrirà pacchetti di soluzioni OREX per le distribuzioni globali di servizi Open RAN

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 27 febbraio 2024) TOKYO–(BUSINESS WIRE)–NTT, INC. e NEC Corporation hanno oggi annunciato l’intenzione di costituire unaSAI, INC. il 1° aprile per forniredidestinate alla distribuzione globale su larga scala diRAN.SAI reperirà localmente prodotti edai membri diPARTNERS in ciascun mercato, operando verifiche di sistema nell’ottica di offrire reti mobili su misura per le diverse esigenze degli operatori di telecomunicazioni d’oltremare. Sfruttando l’infrastruttura aziendale consolidata di NEC e la rete globale in oltre 50 paesi e territori, la ...