Postepay sta mandando a tutti gli utenti questo importante avviso | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 27 febbraio 2024) L’uso della cartache fino a un paio di decenni fa era unaeccezionale, è entrata molto in voga tra gli italiani. Si tratta di una carta che consente acquisti online, ma anche in negozi italiani ed esteri, oltre a prelievi di denaro contante. In molti scelgono di depositare i propri risparmi alle Poste che nel tempo ha dato prova di affidabilità ed efficienza grazie a questa soluzione di carte prepagate.mette in guardia i suoi fruitori con un– ilcorrieredellacitta.comLa funzionalità dellele rende sempre più popolari, nonostante con il trascorrere del tempo si siano affacciati sempre più modi di accumulare risparmi. Uno strumento accessibile e facile da utilizzare che per quanto sia prepagato prevede anche un IBAN grazie al quale sono possibili accrediti. ...