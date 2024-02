Napoli | case occupate dalla camorra al rione Amicizia | scatta il blitz

Tre stazioni di posta e 9 appartamenti, di cui alcuni confiscati alla criminalità organizzata avvia ti i lavori , finanziati dal Pnrr , per allestire tre ... (sbircialanotizia)

Repubblica – Sassuolo-Napoli, la probabile formazione: torna Di Lorenzo, cambio a centrocampo.: La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità in casa azzurra. Il quotidiano svela le probabile formazione in vista del match contro il Sassuolo. Questo ...mondonapoli

Manda in fin di vita l’amico con una coltellata e poi scappa. Ritrovato e fermato 32enne: A notificare l’atto è stata la Polizia di Stato su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aversa Napoli Nord. Il soggetto, non nuovo alle forze dell’ordine per alcuni ...casertace

Viene accoltellato alla schiena dopo un banale litigio: l'aggressore fermato a Napoli: Accompagnato presso gli Uffici del Commissariato P.S. di Castel Volturno, al termine delle formalità di rito, l'indagato veniva associato alla Casa Circondariale di Napoli Poggioreale.napolitoday