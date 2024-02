Greta Rossetti crolla in lacrime nella notte al GF | il gesto di Sergio VIDEO

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 27 febbraio 2024) Dopo la messa in onda della puntata di ieri del Grande Fratello ci sono stati alcuni malumori in casa. Massimiliano Varrese ha sbottato contro i coinquilini, mentreè scoppiata in. La ragazza è rimasta molto male di alcuni attacchi ricevuti durante la diretta. Proprio per tale ragione, si è rifugiata in giardino, dove è stata subito raggiunta daD’Ottavi. Ecco cosa è successo. Il crollo didopo la puntata del GFha avuto un crollocasa del Grande Fratello. Dopo la messa in onda della puntata di ieri, la giovane si è lasciata prendere dallo sconforto, ed ha iniziato a piangere. Il motivo è risieduto essenzialmente nel fatto che la concorrente teme di non essere arrivata ...