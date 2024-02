Sabrina Ferilli è un fiume in piena | “Gli artisti non si imbavagliano!”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ieri pomeriggioè stata ospite dell’amica Mara Venier a Domenica In per ricordarci l’appuntamento con la fiction Gloria (in onda stasera e domani su Rai Uno). L’attrice ha poi spiegato come mai ha deciso di accettare questo ruolo diverso dal solito e nel farlo si è sfogata, difendendo la libertà di espressione, soprattutto quella degli, che sono sempre più spesso imbrigliati. “Come ho capito che Gloria era la cosa giusta? A furia di non poter toccare certi argomenti, di non poter raccontare certe verità, alla fine ci siamo soffocati. L’arte non puoi imbrigliarla costantemente, come lo devi dire, quando lo devi dire, cosa devi dire. Ca**o allora non parliamo più, facciamo altro! Decidiamo che non si può più parlare. Decidiamo che non esiste più la libertà di parola. E poi aboliamo la possibilità di manifestare i ...