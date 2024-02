Il Giudizio Universale e le sue braghe | la curiosità sulla Cappella Sistina che non tutti conoscono

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Michelangelo ha dipinto illasciando tutte le figure completamente nude, cosa che non piacque al Concilio di Trento del 1563 che chiese il disegno delle “”. LEGGI ANCHE – Non c’è un’unica, ecco l’ultima incredibile scoperta Ildi Michelangelo Michelangelo Buonarroti ricevette l’incarico dal Papa Clemente VII di dipingere il muro di fondo dellacon un immenso “”, in sostituzione di un precedente affresco. Il progetto subì un’interruzione iniziale a causa della morte proprio del Papa Clemente VII. Fu Paolo III Farnese a confermare l’opera e l’incarico affidato a Michelangelo. L’artista era ...

Gesù anticipa fine del mondo e Giudizio Universale: ci chiederà conto della carità e del bene fatto, non del sesso: Gesù anticipa la fine del mondo, il Giudizio Universale sarà su quanto bene avremo fatto non sui “peccati” della carne che è debole ma così ci è stata consegnata. Il Vangelo secondo Matteo racconta.In ...blitzquotidiano

Democrazia Futura. Il peso, anche da morto, di Aleksej Naval’nyj: ma quando le spie russe inventano hanno un umorismo di questo tipo – la serie storica della liquidazione degli oppositori da parte dello zar Vladimir Putin è già il corpo giuridico del Giudizio ...key4biz

Naufragio di Cutro, oltre mille persone per la Via Crucis. Il vescovo: «Basta morti in mare»: Monsignor Panzetta: «Le parole di Papa Francesco non sono state ascoltate, il Mediterraneo sta diventando un cimitero più grande» ...corrieredellacalabria