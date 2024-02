Il film candidato Oscar “Le filles d’Olfa” vince il Cesar Awards | conversazione con la stella tunisina Ichraq Matar

(Di lunedì 26 febbraio 2024) “Les” (Four Daughters) della regista, Kaouther Ben Hania, giàall’, ha vinto il premio come miglior documentario ai César, l’equivalente francese degli Academy. La cerimonia, che ha incoronato “Anatomy of a Fall” come miglior, si è svolta venerdì sera al Teatro Olympia di Parigi. La vittoria per ilgirato in Tunisia arriva nel bel mezzo della votazione finale per l’, che durerà fino alle 17:00 di domani. Nel ritirare il premio, Ben Hania, nata a Tunisi, ha rivolto la sua attenzione alla disastrosa situazione umanitaria nella Striscia di Gaza. “Les” ha già vinto tre premi al Festival di Cannes ed è stato ...

Ryan Gosling ha sciolto la riserva: canterà ‘I’m just Ken’ la notte degli Oscar: Ken canterà per la gioia di tutti i suoi fan la canzone del film candidata agli Oscar. Ryan Gosling ha sciolto la riserva dopo settimane di illazioni: la star di Barbie canterà agli Oscar il brano I'm ...repubblica

Oscar 2024, Ryan Gosling canterà ‘I’m Just Ken’: Gosling è anche in corsa per il premio come miglior attore non protagonista per il suo ruolo nel film. Sebbene sia tradizione che tutti i pezzi candidati come migliore canzone originale vengano ...rollingstone

La Sala Professori: il silenzio non è d'oro in una clip in anteprima esclusiva del film tedesco candidato all'Oscar: Esce il 29 febbraio con Lucky Red La Sala Professori, che sta nella cinquina dei possibili vincitori dell'Oscar per il miglior film Internazionale. Protagonista, nei panni di una professoressa di una ...comingsoon