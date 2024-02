Vingegaard fenomeno | in montagna fa già paura | la Visma è senza rivali | il dominio è assoluto

Vingegaard fenomeno, in montagna fa già paura: la Visma è senza rivali, il dominio è già assoluto

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 25 febbraio 2024) Laè tornata subito a dominare la scena del ciclismo dopo un 2023 in cui si è imposta in tutti i tre Grandi Giri. Trascinata da un Jonas Vinvegaard già in forma strepitosa, la squadra olandese sta imperando sia nelle gare maschili che femminili,quasi