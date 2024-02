Traffico Roma del 25-02-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 25 febbraio 2024) Luceverdeme trovati dalla redazione sul grande raccordo anularein coda per incidente lungo la carreggiata interna tra l’uscita e Pisana e Montespaccato perintenso e rallenta sulla carreggiata esterna tra le uscite Pontina e Appia in via Nomentana la polizia locale Ci segnala strada chiusa per problemi al manto stradale tra via Giovanni Zanardini e via Ettoregnoli In quest’ultima direzione e prima di concludere ricordiamo che fino alle 20:30 in vigore lo stop alper la domenica ecologica all’interno della fascia verde vero che per alcuni veicoli come ad esempio mezzi a benzina euro 6D elettrici ibridi a GPL metano e BiFuel di categoria Euro 3 o successive oltre ai mezzi con contrassegno per disabili la prossima domenica ecologica è in programma il 24 e comunque per ...