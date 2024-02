Tel Aviv | la polizia disperde la manifestazione anti-Netanyahu con cavalli e idranti Colpito anche un ostaggio liberato da Hamas – I video

Polizia usa idranti sui manifestanti a Tel Aviv, 19 arresti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 25 febbraio 2024) Migliaia di persone sono scese in piazza questa sera a Tele in diverse altre città del Paese per protestare contro il governo di Benjamin, chiedere l’immediata liberazione degli ostaggi ancora nelle mani di, lo scioglimento del Parlamento e elezionicipate. Dopo che alcune decine di manifesthanno tentato di bloccare il traffico su Kaplan Street, a Tel, laha però adottato la linea dura, intervenendo con gli agenti a cavallo e sparando con gli idrperre la folla, e fermando 19 persone. È la prima volta che laha usato tale strumento contro i manifestdal 7 ottobre, nota Haaretz. Fatto ancor più grave,se con ...