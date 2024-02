Morterone | abitanti isolati per neve | strada chiusa da giorni La protesta | Noi | cittadini di serie B

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 febbraio 2024) «diB». A sentirsi abbandonati sono gli irriducibili residenti di, ufficialmente 33, in realtà in pianta stabile circa la metà. Ogni volta che nevica più del previsto, laprovinciale 63 vieneper il pericolo di valanghe. Quei 16 chilometri e mezzo di curve e tornanti, che si inerpicano per 400 metri a strapiombo sulla Val Bovazzo, sono però l’unico collegamento tra il paese più piccolo d’Italia alle pendici del Resegone e Ballabio, alle porte della Valsassina, e quindi il resto del mondo. Interdire laal transito significa isolare il minuscolo borgo: chi aci abita resta rinchiuso in una sorta di bianca prigione innevata senza poter andare altrove; villeggianti e turisti che vorrebbero andarci per un’escursione ...