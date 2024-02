Medici dimenticano un pezzo di garza tra gola e naso e una bimba di 4 anni rischia di morire soffocata

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 25 febbraio 2024) Stando a quanto riporta il quotidiano La Repubblica, la procura di Roma ha aperto un fascicolo per lesioni personali in ambito sanitario. Per il momento, nessuno è stato iscritto sul registro degli indagati. L'intervento, secondo quanto si apprende, è stato eseguito al Policlinico Umberto I.