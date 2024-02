Lecce-Inter 0-4 | termina al Via del Mare! Ampia vittoria e + 3! LIVE

(Di domenica 25 febbraio 2024)è l’incontro valido per la ventiseiesima giornata della Serie A 2023-24. L’di Simone Inzaghi sfidato i salentini allenati da Robero D’Aversa. La sfida si è giocata allo Stadio “Via del Mare” di. Di seguito la cronaca testualedi0-4 Nonostante l’ampio turnover di Simone Inzaghi l’conquista un’altradi squadre e con un ampio risultato. Dopo la rete nel primo tempo di Lautaro Martinez, che sblocca il match, nel secondo tempo i nerazzurri mettono a segno ben altri tre gol. Inzaghi può così riservare qualche suo titolarissimo e lasciare spazio a chi finora ne ha avuto di meno. 90? NIENTE RECUPERO. ...

