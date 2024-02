Elezioni regionali Sardegna | si vota oggi | quando arriveranno i risultati | come seguire gli exit poll in diretta e tutto ciò che serve sapere

(Di domenica 25 febbraio 2024), domenica 25 febbraio, siper lein. Gli elettori dell’isola sono chiamati a eleggere il presidente della Regione e a rinnovare il Consiglio regionale. Vengono infatti eletti i 60 consiglierisulla base delle liste circoscrizionali collegate a ogni candidato presidente. Finora, negli ultimi anni, in Regione è sempre prevalsa la logica dell’alternanza tra centrodestra e centrosinistra: nessuno degli ultimi presidenti è infatti stato eletto per un secondo mandato. Il presidente uscente è Christian Solinas, che nel 2019 vinse con la coalizione di centrodestra ma che non è stato ricandidato. L’affluenza e idelleinIn attesa dei ...

Le Elezioni regionali in Sardegna segnano un viatico importante per il governo. In base a degli exit poll , il candidato del centrodestra Paolo Truzzu , ... (ilgiornaleditalia)

Sardegna, sfida a 4 per il governatore: 7.45 Seggi aperti in Sardegna per le Elezioni regionali. Chiamati alle urne 1 milione 447.761 cittadini. Le operazioni di voto termineranno alle 22, ma lo spoglio delle schede comincerà domani dalle 7 ...televideo.rai

Elettrice di Oristano scoperta mentre fotografa la scheda al seggio: Tradita dal “click” della fotocamera del cellulare. La donna ha provato a spiegare: non sapevo che fosse vietato ...unionesarda

Elezioni Sardegna 2024, risultati in diretta: mistero exit poll, attesa per lo spoglio: Elezioni regionali Sardegna 2024, i risultati in tempo reale: non ci saranno exit poll e lo spoglio inizierà alle ore 7 di domani mattina. Chi vincerà tra Truzzu e Todde Elezioni regionali Sardegna ...money