(Di domenica 25 febbraio 2024) Il suo più recente cumulo di pene parte da ottobre 2014, quando venne arrestato per il concorso nell’o di Ernesto Albanese. A cui si erano aggiunte condanne, ormai definitive, per sequestro di persona, danneggiamenti a seguito di incendio, estorsione, un tentatoo e un altroo, quello di Salvatore Deiana. Il casellario di Franco Virgato, 53 anni di Appiano Gentile, riporta il "fine pena mai" che caratterizza l’ergastolo, al netto di oltre 600 giorni di liberazione anticipata calcolati dall’Ufficio esecuzioni penali, per l’espiazione delle condanne per tutti gli altri reati. Ma da fine settembre, ognidal carcere di Bollate, dove sta scontando la sua condanna all’ergastolo ormai definitiva da anni, per andare a lavorare in una società di autotrasporti di Paderno ...

La National Rifle Association, una potente lobby delle armi Usa, e il suo ex leader Wayne LaPierre sono stati condannati dal tribunale di New York per aver ... (ildifforme)

Tra Ramaphosa e Zuma i timori del Sudafrica: Il 29 maggio il Paese eleggerà il presidente. La campagna elettorale è partita, in questi giorni ...corriere

INTER, Duro messaggio dei tifosi contro la polizia per fatti di Pisa: "Pisa 23-02-24. Sbirro non chiedermi perché ti odio". Non lascia molto spazio alle interpretazioni lo striscione apparso nel settore ospiti nerazzurro durante la partita tra Lecce ...firenzeviola

Condannato per due omicidi, ergastolano trova lavoro: di giorno esce e va in azienda: Ma da fine settembre, ogni giorno esce dal carcere di Bollate, dove sta scontando la sua condanna all’ergastolo ormai definitiva da anni, per andare a lavorare in una società di autotrasporti di ...ilgiorno