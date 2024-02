Cento Carnevale d’Europa | il trionfo de i Ragazzi del Guercino Ecco i vincitori e la classifica

(Di domenica 25 febbraio 2024)(Ferrara), 25 febbraio 2024 – A vincere l’edizione 2024 delè stato l’urlo deidelche, invece di scappare dalle paure del mondo, hanno cercato invece di affrontare il drago, simbolo delle paure, esortando il pubblico a "Non fuggire, ma affrontarlo”. Una vittoria con 1980 punti davanti a due associazioni ad ex equo. Al secondo posto infatti, con 1830 punti, i Fantasti100 e i Toponi. I Fantasti100 hanno scelto di urlare al mondo, tramite il, la loro voglia di uguaglianza e di libertà e ‘Freedom, spalanchiamo gli orizzonti’ ha dato un grande messaggio di inclusività, con un leone che ha saputo dare la zampata giusta seminando nei cuori di tutti, il germe dell’uguaglianza. Hanno scelto il tema della resilienza e ...

