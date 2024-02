Un nome clamoroso per il dopo-Pioli | l' effetto-domino fa godere i tifosi del Milan?

Milan, effetto-domino: un nome clamoroso per il dopo-Pioli

(Di sabato 24 febbraio 2024) Stefanonon convince e non è saldo al comando del. Il suo ruolo potrebbe essere messo in dubbio a fine stagione e intanto la società si guarda intorno. I nomi tanto apprezzati sono quelli di Thiago Motta e Antonio Conte, ma secondo Enrico Currò de La Repubblica, nella lista di Gerry Cardinale ci sarebbe anche Jurgen Klopp, che a inizio anno ha dichiarato di terminare la sua esperienza al Liverpool alla fine della stagione. Un suo eventuale arrivo farebbe sicuramente impazzire idel Diavolo. E il proprietario di RedBird, che nel frattempo smentisce le voci in merito a un eventuale ingresso in fondo saudita nel club, vuole provare il colpaccio in panchina., i nomi per il: da Conte a Lopetegui Nell'elenco di Currò c'è poi il solito Antonio ...

