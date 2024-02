Lactalis: faremo ricorso contro sanzioni, danno economico infondato

(Di sabato 24 febbraio 2024) Milano, 24 feb. (askanews) – Nel 2023 le modifiche contrattuali proposte hanno consentito agli allevatori di ricavare 40 milioni di euro, oltre il 10% in più rispetto a quanto stipulato inizialmente con un prezzo in linea con il mercato. Lo precisa una nota diche, considerando “totalmente” ilpresunto, annuncia che la propriallata Italatte proporràper tutte le eventualiche verranno comminate. “Il tema di un modello di definizione del prezzo del latte che sia sostenibile per l’intera filiera rappresenta oggi una priorità che deve essere affrontata con il coinvolgimento attivo di tutti gli operatori economici e istituzionali”, ha commentato Giovanni Pomella, amministratore delegato di ...