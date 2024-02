Sofia Goggia parla dell’infortunio | “Fa malissimo | ma bisogna trovare la forza e andare avanti”

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di venerdì 23 febbraio 2024)hato del suo infortunio del 5 febbraio 2024, nel quale si è rotta tibia e malleolo tibiale. In un lungo post Instagram, la sciatrice bergamasca hato di quanto successo, e della volontà di rimettersi in gioco nonostante tutto. “’Se questo è il piano che Dio ha riservato per me, altro non posso fare che spalancare le braccia, accoglierlo e accettarlo’. Questa frase, che già utilizzai prima di Pechino, non è mia ma di Elena Fanchini: la pronunciò durante un’intervista con la sua autentica genuinità — che tanto mi manca! — quando venne a sapere della ricaduta del tumore”, ha detto,ndo della collega sciatrice venuta a mancare l’8 febbraio 2023. “Mi sono ispirata a Lei, l’ho fatta ‘mia’ ed è ciò che mi sono detta quando mi stavano trasportando a Milano in elicottero, con la ...