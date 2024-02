Una risata che | insieme a una semplice maglietta | seppellirà i putiniani d' Italia

Totò, il "Principe della Risata" al servizio del suo pubblico e non del potere: Totò era un vero principe, non solo "della risata", non solo di sangue (in quanto era un Principe Bizantino), ma soprattutto nel cuore, in una Napoli del dopoguerra fra "miseria e nobiltà" che ... agenziastampaitalia

Sanità nell’Imperiese, una lettrice: «Toti dice che non ci sono problemi Sono amareggiata»: «Io ho problemi di deambulazione e non trovo mai un posto vicino a casa. Mio marito è malato oncologico e siamo costretti a fare ecografie a pagamento» ... riviera24

Filippine: scontro Marcos-Duterte, i due leader si accusano a vicenda di essere drogati (2): Manila, 30 gen 16:41 - (Agenzia Nova) - Ieri, prima di partire per il Vietnam, Marcos Junior ha risposto con una risata alle accuse di Duterte. “Non darò dignità alla questione”, ha tagliato corto, ... agenzianova