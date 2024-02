Raccolta differenziata | controlli a tappeto a Prati contro gli evasori | oltre 100 multe

Raccolta differenziata a Fasano, arrivano i controlli sui rifiuti non riciclabili – FasanoLive.com

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tra i maggiori trasgressori dell’igiene urbana ci sono soprattutto bar, ristoranti e attività di ristorazione, contribuendo ad alimentare il degrado a bordo strada o abusando dei bidoni famigliari. Operatori AMA posizionano nuovi cassonetti a Roma Al Centro di Roma è caos sulla. Cartoni usati per le pizze, scarti metallici, bottiglie di vetri e resti di umido gettati tutti nell’in, senza alcuna considerazione per chi, almeno, prova a differenziare. È lo spaccato che arriva da tanti bar, ristoranti e attività commerciali del Centro storico: spesso i gestori e dipendenti approfittano dell’assenza diper riversare in strada i rifiuti prima di staccare da lavoro. Ecco così che i rifiuti vengono lasciati all’aperto, tra gabbiani e ratti a razziare ...

Inceneritore di Roma, attaco furioso del sindaco di Pomezia a Gualtieri: Dura reazione della sindaca di Pomezia al quadro idilliaco evocato dal sindaco di Roma riguardo l'inceneritore di Santa Palomba. ilcaffe.tv

Priolo, “Differenziamo in Cultura”: il progetto per promuovere la consapevolezza sul conferimento dei rifiuti: Il progetto è rivolto a tutte le classi del comune per informare e sensibilizzare gli studenti alla raccolta differenziata e al rispetto dell’ambiente. Si tratta di attività propedeutiche e di ... siracusanews

Sospesi conferimenti rifiuti in 78 comuni in Sicilia, Marsala: “criticità nella raccolta”: malgrado percentuali di raccolta differenziata oltre il 65%. Non possiamo che stigmatizzare, con forza, l’attuale situazione d’incertezza, non derivante da responsabilità imputabili ai singoli comuni ... grandangoloagrigento